В Хачмазе захоронены останки шехидов первой Карабахской войны

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Хачмазе были захоронены останки шехидов первой Карабахской войны Мурадова Закира Минад оглу и Раджабова Османа Халифа оглу.

Как сообщает Trend, останки отважных героев были захоронены в родном краю через 32 года после их гибели.

Останки шехида Османа Раджабова были захоронены в селе Магсудкенд, а останки шехида Закира Мурадова - в селе Ени Судур.

На похоронах, наряду с членами семей шехидов, присутствовали представители исполнительной власти Хачмазского района, Хачмазского районного отдела Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу, правоохранительных органов, районной общественности, ветераны и местные жители.

Шехид Мурадов Закир Минад оглу родился 25 апреля 1971 года в селе Ени Судур Хачмазского района. Добровольцем отправился на фронт в первую Карабахскую войну. Погиб 9 ноября 1992 года в ходе ожесточенных боев в Агдере.

Шехид Раджабов Осман Халифа оглу родился 1 марта 1969 года в селе Магсудкенд Хачмазского района. Отправился добровольцем на фронт, воевал в Агдере. Погиб 17 ноября 1992 года в агдеринском селе Гозлу.

Несмотря на наличие информации о том, что они стали шехидами, информации о месте их захоронения поначалу не было. Впоследствии было установлено, что оба бойца были похоронены как безымянные шехиды в Аллее шехидов в городе Тертер.

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