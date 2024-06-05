В Хырдалане проходит церемония прощания с шехидом I Карабахской войны Ровшаном Алиевым

БАКУ /Trend/ - 4 июня останки Ровшана Меджид оглу Алиева, пропавшего без вести в ходе Первой Карабахской войны и похороненного как безымянный шехид на Аллее шехидов в городе Тертер, были доставлены в город Хырдалан и переданы его семье.

Как сообщает в среду Trend, в Хырдалане проходит церемония прощания с шехидом.

На церемонии присутствуют родственники покойного, представители государственных органов и общественности.

Отметим, что Ровшан Меджид оглу Алиев родился 20 марта 1973 года в Хырдалане. Он пропал без вести 11 ноября 1992 года в ходе боев за село Тезекенд Лачинского района.

Р.Алиев будет похоронен на кладбище Хырдалана.

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