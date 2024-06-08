Незаконный оборот наркотиков представляет серьезную угрозу национальной безопасности

БАКУ /Trend/ - Наркотики, считающиеся бичом человечества, являются одним из главных факторов, способных привести к трагедиям и росту преступности, уничтожению генофонда народов. Несмотря на то, что международное сообщество объединяет усилия в борьбе с этой глобальной проблемой и постоянно проводятся мероприятия просветительского характера, ситуация в данной сфере продолжает оставаться сложной. Этому также способствуют такие факторы, как неудовлетворительные механизмы контроля государств, наличие во многих частях мира неконтролируемых территорий.

Азербайджан вносит большой вклад в борьбу с незаконным оборотом и контрабандой наркотиков, играет важную роль в платформе международного сотрудничества. В Азербайджане, присоединившемся к международным конвенциям в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков, сформирована фундаментальная национальная законодательная база для дальнейшего совершенствования деятельности в этой сфере.

Как известно, в первые годы независимости страны под руководством и по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева в указанной сфере были предприняты важные шаги в правовой плоскости, принят закон Азербайджанской Республики "О борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров" от 18 июня 1999 года. По указанию Президента Азербайджана Ильхама Алиева в разное время были приняты государственные программы, направленные на более эффективное ведение борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, усиление координации деятельности правоохранительных органов в этом направлении, интенсивную реализацию просветительских мероприятий, пропаганду здорового образа жизни.

В настоящее время, в соответствии с утвержденной распоряжением главы государства от 22 июля 2019 года № 1334 "Государственной программой по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и наркоманией на 2019-2024 годы", перед Службой государственной безопасности поставлены важные задачи в рамках взаимодействия с другими правоохранительными органами, которые в настоящее время успешно выполняются. В то же время Служба государственной безопасности, представленная в составе Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств, основной задачей которой является обеспечение реализации государственной политики в области борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств, а также координация деятельности соответствующих органов в этой области, вносит свой вклад в проводимую в этом направлении работу.

Служба государственной безопасности совместно с правоохранительными органами республики и стран-партнеров ведет эффективную борьбу с такими угрозами, как контрабанда и незаконный оборот наркотических средств, которым постоянно подвергается Азербайджан, расположенный в центре важных транспортных узлов и транзитных маршрутных линий. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Службой госбезопасности, установлено, что транснациональные организованные преступные группировки осуществляют контрабанду наркотических средств в больших количествах по нижеуказанным маршрутам:

- Исламская Республика Иран - Азербайджанская Республика - Российская Федерация;

- Исламская Республика Иран - Азербайджанская Республика - Турецкая Республика - Российская Федерация;

- Исламская Республика Иран - Азербайджанская Республика - Казахстан - Российская Федерация - Западная Европа;

- Исламская Республика Иран - Азербайджанская Республика - Грузия - Украина - Западная Европа (до войны в Украине);

Исламская Республика Иран - Азербайджанская Республика - Российская Федерация - Япония (до войны в Украине).

Анализ оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности, показывает, что граждане Исламской Республики Иран, занимающиеся контрабандой наркотических средств, привлекают к преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков, проживающих в населенных пунктах вдоль государственной границы граждан Азербайджана, имеющих в основном низкое социальное обеспечение. Кроме того, граждане привлекаются к преступной деятельности для незаконного оборота наркотических средств при других обстоятельствах и условиях (при поездках в Иран в целях лечения, а также посредством контактов с гражданами Ирана, находящимися в местах лишения свободы на территории Азербайджана, посредством созданных контактов с гражданами Азербайджана или путем установления предварительных знакомств через социальные сети).

Таким образом, преступная группа или лица, намеревающиеся отправить наркотические средства в Азербайджан, вовлекая в преступную деятельность граждан Азербайджана и выплачивая им определенную сумму в обмен на проделанную работу, обеспечивают себе получение большой прибыли. Кроме того, чтобы эти люди были зависимы от них, они регулярно посылают им различные виды наркотиков в небольших количествах в качестве "подарка", превращая их в наркоманов, а также по частям передают денежное "вознаграждение" за проделанную работу. Упомянутый принцип оплаты создает "благоприятные" условия для "мотивации" людей, выступающих в роли курьеров, к регулярной перевозке наркотических средств. Также этим людям даются различные обещания о том, что они "в скором времени избавятся от финансовых трудностей". Проведенными исследованиями установлено, что в основном пытаются провезти такие наркотические средства и психотропные вещества, как метамфетамин, метадон, героин, кокаин, сушеная марихуана, гашиш, опиум (среди стран их производства преобладают Афганистан, Иран), а из Турции и ряда европейских стран - экстази, ЛСД и другие психотропные вещества.

Так как в результате мероприятий, проводимых Службой госбезопасности и другими правоохранительными органами, были нейтрализованы крупные преступные группировки, занимающиеся перевозкой наркотических средств, в настоящее время банды, занимающиеся этой преступной деятельностью, представляют собой в основном средние и мелкие группы, которые действуют разрозненно. Согласно имеющимся статистическим данным, большинство лиц, относящихся к указанной категории, занимаются не только контрабандой и незаконным оборотом наркотических средств, но совершают и другие тяжкие преступления, за которые предусмотрены наказания в соответствии со статьями Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Следует также отметить, что поскольку спецслужбы соперничающих и враждебных государств знают "слабые места" наркоманов, не исключено, что они могут использовать их как инструмент в своих руках для коварных планов, направленных против конституционного строя и суверенитета Азербайджанской Республики, с расчетом на дестабилизацию в стране. Поэтому борьбу с наркотиками, ставшими бичом человечества, следует расценивать как обязанность не только правоохранительных органов, но и общества в целом, причем эта борьба должна вестись непрерывно и систематически.