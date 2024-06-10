Мурад Мамедов о своем выступлении на рейтинговом турнире в Венгрии

БАКУ /Trend/ - Свое выступление на турнире я оцениваю высоко.

Как сообщает Trend, об этом İdman.biz сказал борец греко-римского стиля сборной Азербайджана Мурад Мамедов (63 кг), комментируя своё чемпионство в рейтинговом турнире, проходившем в столице Венгрии Будапеште.

По словам Мамедова, все три его поединка на соревнованиях прошли очень хорошо. «Когда я ехал на соревнования, то верил, что стану чемпионом. Потому что я хорошо подготовился к турниру. Я ко всем соревнованиям подхожу ответственно. Моя главная цель - выиграть золотую медаль на Олимпийских играх», - сказал он.

Чемпион Европы добавил, что восхождение на пьедестал почета перед летними Олимпийскими играми в Париже его мотивирует.

«Я продолжу готовиться к Олимпиаде. Нас ждет 14-дневный тренировочный сбор в Гёйгеле. Завоевать золотую медаль на Олимпийских играх будет сложно. Но я верю в свои силы. Я очень стараюсь и верю, что это не останется без результата», - сказал Мамедов.

Отметим, что Мурад Мамедов в 1/4 финала победил венгра Левенте Тота со счетом 11:0. Затем он обошел иранца Мейсама Далхани (10:1) и вышел в финал. В решающем поединке азербайджанский борец оказался сильнее молдаванина Виктора Чобану - 10:0.

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