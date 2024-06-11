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В Азербайджане устанавливается наказание за принуждение к раннему браку

Общество Материалы 11 июня 2024 14:32 (UTC +04:00)

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - За принуждение к вступлению в брак или раннему браку устанавливается наказание.

Как сообщает во вторник Trend, вопрос об этом нашел отражение в предложенной поправке к Уголовному кодексу Азербайджана, которая обсуждалась сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по вопросам семьи, женщин и детей.

Согласно поправке, статья 176-1 кодекса (принуждение женщины к вступлению в брак) переименовывается в "Принуждение к вступлению в брак или раннему браку".

За принуждение лица, не достигшего брачного возраста, к вступлению в ранний брак, предлагается установить наказание в виде штрафа в размере от 3 до 4 тысяч манатов или лишения свободы на срок до четырех лет.

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