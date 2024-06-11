В Азербайджане устанавливаются наказания за организацию браков лиц младше 16 лет

БАКУ /Trend/ - Устанавливаются наказания за организацию ранних браков лиц младше 16 лет.

Как сообщает во вторник Trend, вопрос об этом нашел отражение в предложенной поправке к Уголовному кодексу Азербайджана, которая обсуждалась сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по вопросам семьи, женщин и детей.

Согласно законопроекту, за организацию раннего брака лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, родителями этого лица или родителями другого лица, вступающего в ранний брак, либо лицами, несущими обязанности по их воспитанию, либо совершеннолетним, вступающим в ранний брак, предусмотрен штраф в размере от двух до трех тысяч манатов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет.

Следует отметить, что ответственность за преступление, предусмотренное настоящей статьей, наступает в отношении совершеннолетнего лица, вступившего в ранний брак, если разница в возрасте между этим лицом и потерпевшим превышает пять лет.

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