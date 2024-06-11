В Азербайджане устанавливаются штрафы за проведение церемоний, связанных с ранним браком

БАКУ /Trend/ - Устанавливаются наказания за проведение церемоний, связанных с вступлением несовершеннолетних в брак.

Как сообщает во вторник Trend, вопрос об этом нашел отражение в предложенной поправке к Кодексу об административных проступках Азербайджана, которая обсуждалась сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по вопросам семьи, женщин и детей.

Согласно законопроекту, за проведение лицами, управляющими объектами общественного питания, церемоний, связанных с вступлением несовершеннолетних в брак (помолвка, свадьба и другие церемонии), физические лица будут оштрафованы на сумму от тысячи до тысячи пятисот манатов, должностные лица - от трех до четырех тысяч манатов, юридические лица - от шести до девяти тысяч манатов.

За повторное совершение деяний, предусмотренных статьей 189-2.1 настоящего кодекса, лицом, получившим административное взыскание, в течение одного года со дня вступления в силу решения об административном взыскании физические лица будут оштрафованы на сумму от двух тысяч до двух тысяч пятисот манатов, должностные лица - от пяти тысяч до шести тысяч манатов, юридические лица - от десяти тысяч до тринадцати тысяч манатов.

Отметим, что в этой статье под "ранним браком" понимается союз, заключенный с несовершеннолетним с целью создания семьи без заключения брака.

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