Эльхан Пашаев: В настоящее время в сфере моды и моделей, а также в организационных навыках конкурентов себе не вижу

БАКУ/Trend/ - Известный в Азербайджане предприниматель в индустрии моды, основатель и автор идеи многих модельных проектов, директор Best Model of Azerbaijan Эльхан Пашаев своими новыми высказываниями оказался в центре внимания.

Эльхан Пашаев заявил, что сейчас работает над новыми проектами, и пообещал вновь привлечь всеобщее внимание.

«Моя деятельность в индустрии моды началась, когда 9 лет назад я начал карьеру модели. Главное для меня в этой сфере – освоить сферу в целом до мельчайших деталей, реализовать все профессионально, в соответствии с мировыми стандартами. Несомненно, защита национально-духовных ценностей нашей страны в проектах, над которыми мы работаем, также является одной из наших основных целей. Мы работаем над более профессиональной организацией проектов на основе стандартов. В настоящее время мы на этапе начала отбора на Best Model of Azerbaijan 2024. В этом направлении ведется напряженная работа. Скорее всего, отбор состоится летом, открытие — в сентябре, а в декабре грандиозный финал.

Также, как вам известно, в этом году Азербайджан примет COP29. В рамках этого проекта мне бы очень хотелось принять участие в знакомстве иностранных гостей с Азербайджаном во всех сферах. В этом смысле в мои планы входит осуществление показа азербайджанской национальной одежды и узоров, отражающих наши национальные орнаменты, а также работ наших национальных дизайнеров. В настоящее время работаю над этим проектом. Надеюсь, что оба проекта вновь будут реализованы так, как мы хотим, и тем самым зададут повестку».

Специалист в области моды также дал советы желающим проявить себя в этой сфере в последнее время.

«В нашей стране создано достаточно условий для развития малого и крупного предпринимательства. Что касается нашей сферы, то мы всегда поддерживаем организацию подобных организационных проектов в достойной для нашей страны форме, и я придерживался этой идеологии в своих работах. Я испытываю разочарование, глядя на ряд неудачных и слабых проектов, с которыми мне пришлось столкнуться в этой области. Вероятно, в провале таких проектов играет роль неопытность. Хочу им посоветовать совершенствовать себя. Когда я пришел в эту сферу, от кого-либо поддержки не получил, поэтому считаю, что каждый может добиться чего-то, если будет работать над своим потенциалом. Каждая мелкая деталь должна опираться на профессионализм».

Феномен в сфере моды также заявил, что вообще не видит конкурентов себе в этой области.

«Когда я делал первые шаги в этой области, цель, которую я поставил перед собой, заключалась в том, чтобы стать автором наилучшей работы, которую можно сделать в сфере моды в стране. Естественно, я проделал достаточно работы по развитию данной сферы. Это и модельные школы, и реализация различного рода проектов в этой сфере, просвещение молодых энтузиастов, советы им в выборе направления и другие вопросы. Я буду продолжать заниматься этим с таким же энтузиазмом, как и раньше. В настоящее время я не вижу конкурентов себе в сфере моды. По крайней мере, повод так говорить дает мне успех, которого я добился, будучи директором самого престижного и популярного проекта страны Best Model of Azerbaijan. Не говоря еще о других направлениях. Даже считаю, что в различных сферах, нет второй такой крупной, престижной организации, второго такого человека, который так любил бы свое дело и выполнял свою работу профессионально как я».

Эльхан Пашаев отметил, что обрести нынешний статус было нелегко, и он пожертвовал многим.

«Я окончил Национальную авиационную академию с красным дипломом и 5 лет проработал в «Азербайджанских авиалиниях» ведущим специалистом в сфере маркетинга. Я пожертвовал своей профессией ради этой сферы, которую люблю. Моя нынешняя сфера деятельности много чего изменила в моей жизни. Я построил свою карьеру для непосредственного общения с людьми, сотрудничества с крупными компаниями, чтобы предпринимать определенные шаги для Азербайджана и так далее, и абсолютно не жалею об этом. Мне 31 год, к этому возрасту я добился различных успехов в любимой сфере, сумел превратить имя Эльхан Пашаев в бренд. Думаю, что добьюсь большего успеха в будущем. Я этого заслуживаю и верю в это».

Эльхан Пашаев сказал, что вновь заявит о себе в качестве директора проекта Best Model of Azerbaijan, и подчеркнул серьезную значимость данного проекта для страны.

«Лучшие всегда являются предметом обсуждений, и это нормально. Проект Best Model of Azerbaijan – самый обсуждаемый, признанный и единственный конкурс, обеспечивающий себе участие на международной уровне. С организационной точки зрения этот проект обладает наибольшим организационным потенциалом. В 2021 году на Олимпийском стадионе, в 2022 году в Crystal Hall, в 2023 году в Пламенных башнях мы провели очень крупные финалы, задавшие повестку и вызвавшие в стране резонанс. Наш проект достаточно интересен с точки зрения аудитории, а также привлекает внимание крупных компаний, отечественные и зарубежные дизайнеры ежегодно высоко отзываются о проекте. Присутствие имени Азербайджана в проекте имеет для меня совсем иное и серьезное значение. По поводу проекта этого года хочу сказать, что желаю, чтобы был отобран достойный представитель, и даю слово, что сделаем все возможное для проведения церемонии открытия, пресс-конференции и финала в соответствии с мировыми стандартами. Верю, что как и в предыдущие годы мы вновь будем в центре внимания и оставим свой след».

Профессиональный специалист с области моды также коснулся дискуссий в социальных сетях вокруг победителей Best Model of Azerbaijan. Он отметил, что хоть и согласен с мнением о различии вкусов, в этой сфере мнение профессионалов не совпадает с мнением зрителей.

«Сфера моды такова, что одежда, стиль, разговорная речь и другие подобные темы всегда открыты для обсуждения. Любой желающий может высказать свои критические мнения по этому поводу. Хотя вкусы и разные, нельзя забывать, что главный вопрос здесь – профессиональные стандарты. Мы тоже действуем в соответствии с этими стандартами. С того дня, как я стал директором Best Model of Azerbaijan, у нас были результаты, которые принесли Азербайджану первое и второе, а затем третье и четвертое места в мире. Это довольно большие успехи. Действительно, вкусы не обсуждаются, но мы также стараемся учитывать вкусы и взгляды каждого».