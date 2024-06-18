Страны-члены ООН должны выполнять обязательства в борьбе с изменением климата - Келли Уиллис

БАКУ /Trend/ - Страны-члены ООН должны выполнять свои обязательства в борьбе с изменением климата.

Как сообщает во вторник Trend, об этом журналистам сказала Келли Уиллис, управляющий директор организаций "Прогнозирование здорового будущего".

По ее словам, должны быть предприняты совместные шаги и выделены инвестиции на сферу, связанную с предотвращением изменения климата.

Уиллис отметила, что сегодня более 3 миллиардов человек в мире страдают от последствий изменения климата.

"Изменение климата отрицательно сказывается на всех отраслях", - добавила она.

Отметим, что в Баку начал работу глобальный саммит "Прогнозирование здорового будущего", который ежегодно проводится в преддверии COP. Цель саммита - способствовать сохранению и расширению достижений в области здравоохранения в контексте изменения климата, уделяя особое внимание наиболее уязвимым общинам во всем мире.

Саммит, собрав глобальных лидеров в области здравоохранения, климата и развития, будет опираться на успех саммита, прошедшего в Абу-Даби в рамках COP28.

Отметим, что "День здоровья" был официально объявлен на саммите в Абу-Даби как неотъемлемая часть повестки COP28. В этом году на саммите пройдут обсуждения последних тенденций и вызовов, с которыми сталкиваются секторы здравоохранения и развития в Азербайджане и регионе.

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