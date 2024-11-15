В рамках COP29 организовано мероприятие на тему проблем и возможностей климатической деятельности (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку в рамках COP29 Центром анализа международных отношений (ЦАМО) и Бразильским центром международных отношений (CEBRI) было организовано мероприятие на тему "Переход от ископаемого топлива: проблемы и возможности климатической деятельности в странах "Тройки".

Как сообщает Trend, на мероприятии обсуждались дорожные карты, разработанные Бразилией и Азербайджаном для решения климатических проблем при переходе к устойчивому энергетическому будущему.

Также была обсуждена роль нефтегазового сектора в энергетическом переходе, финансирование, необходимое для этого. Председатель правления ЦАМО Фарид Шафиев отметил, что обе страны имеют некоторые схожие характеристики в добыче нефти и газа, поскольку эти сектора составляют основу нашей экономики.

"Мы должны не только сосредоточиться на "зеленом" переходе, но и быть реалистами, чтобы этот переход был эффективным и не нанес ущерба экономике. Полностью отказаться от существующих технологий с выбросами невозможно, поэтому единственный выход - уделять больше внимания экологически чистым технологиям", - сказал он.

Затем выступил заместитель министра энергетики, исполнительный директор COP29 Эльнур Солтанов. Он подчеркнул актуальность совместной климатической деятельности и роль COP29 в развитии глобальной экологической устойчивости.

"Любый показатель, который приближает нас к 1,5 по Цельсию, является шагом в правильном направлении", - сказал он.

Э.Солтанов добавил, что ни одна страна не может решить этот вопрос в одиночку.

"Все государства должны внести свой вклад в процесс сокращения выбросов метана. Растущее финансирование имеет важное значение для усилий по адаптации", - добавил он.

Президент Бразильского института нефти и газа Роберто Арденги поблагодарил правительство Азербайджана за высокий уровень организации COP29.

В своем выступлении он указал на проблемы некоторых стран в процессе перехода.

"Единственный вариант - разумный и справедливый переход. Инновации и технологии должны продвинуть нас вперед в этом вопросе", - сказал он.

Отметим, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!