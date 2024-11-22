На территории службы отдельной пограничной дивизии "Газах" установлено более тысячи камер наблюдения и контроля (ФОТО)

ГАЗАХ /Trend/ - На территории службы отдельной пограничной дивизии "Газах", расположенной на условной границе Азербайджан-Армения, которая долгое время находилась под армянской оккупацией, установлено более тысячи камер наблюдения и контроля.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом журналистам, посетившим отдельную пограничную дивизию "Газах", сообщил командир дивизии генерал-майор Мисир Алиев.

"Камеры наблюдения, установленные в освобожденных от оккупации селах Газахского района Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейрымлы и Гызылгаджилы, контролируют большую часть условной границы с Арменией и часть границы с Республикой Грузия. Камеры с дистанционным управлением значительно способствуют полноценному контролю над операционной обстановкой", - добавил он.

Отметим, что Государственной пограничной службой организован медиатур на территорию службы отдельной пограничной дивизии "Газах" и пограничного отряда "Шамкир" Командования пограничных войск Азербайджана. Журналисты также посетят пограничные боевые посты, расположенные на территории Газахского района.

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