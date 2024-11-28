Состоялось заседание президиума Коллегии адвокатов Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Состоялось очередное заседание президиума Коллегии адвокатов Азербайджана. Выступивший на заседании председатель коллегии Анар Багиров проинформировал о текущей деятельности президиума.

Об этом Trend сообщили в Коллегии адвокатов.

Сообщается, что в соответствии с повесткой дня заседания был рассмотрен вопрос о награждении членов КА - Байрамова Самира Закир оглу, Гасанова Теймура Гасан оглу, Гусейнова Эльшана Тебризовича, Ганбарова Таги Адалят оглу, Шейдуллаевой Шафиги Эльдар гызы, Мамедовой Гюнель Игбал гызы, Набиева Рамзи Султан оглы и Нуриева Агиля Абдул оглу и прекращении их деятельности в связи с назначением на должности судей распоряжением Президента Азербайджана от 19 ноября 2024 года.

Были рассмотрены обращения касательно ходатайств ряда адвокатов и вынесены соответствующие решения.

Кроме того, были рассмотрены заключения дисциплинарной комиссии, и президиум сделал предупреждение 5 адвокатам за допущенные ими дисциплинарные нарушения, 4 адвокатам был вынесен выговор, деятельность 2 адвокатов приостановлена на определенный срок, а также вынесено решение об обращении в суд в связи с отстранением 1 адвоката от членства в КА с приостановлением деятельности.

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