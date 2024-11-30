Студенты из стран ОТГ и ОИC будут учиться в Карабахском университете - Эмин Амруллаев

ХАНКЕНДИ /Trend/ - Студенты из стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) также будут учиться в Карабахском университете

Как передает Trend, об этом сказал журналистам министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

"По поручению Президента Ильхама Алиева планируется, что со следующего года в Карабахском университете будут обучаться студенты из тюркоязычных стран и стран, входящих в Организацию исламского сотрудничества (ОИС)", - сказал министр.

Министр отметил, что со следующего года университет также будет принимать студентов из стран, имеющих дружественные отношения с Азербайджаном.