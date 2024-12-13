Азербайджан и Беларусь будут совместно производить ветеринарные препараты

БАКУ /Trend/ - В Институте продовольственной безопасности Азербайджана (ИПБА) состоялась встреча с делегацией Открытого акционерного общества «БелВитунифарм» Республики Беларусь, находящейся с визитом в нашей стране.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Азербайджанский институт пищевой безопасности.

Отмечено, что подчеркивалась необходимость дальнейшего расширения существующего сотрудничества между соответствующими институтами двух стран.

В рамках встречи председатель правления ИПБА Али Набиев и генеральный директор ОАО «БелВитунифарм» Илья Даровских подписали договор о сотрудничестве по созданию в нашей стране совместного предприятия по производству ветеринарных препаратов. Документ предусматривает развитие промышленного сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью, а также создание в нашей республике соответствующего производственного предприятия для обеспечения ветеринарными препаратами собственного производства и осуществления их продажи третьим странам.

В то же время в договоре отражены вопросы организации производства готовых кормов-обманок и химико-фармацевтических ветеринарных препаратов, содержащих вакцины против бешенства, а также подготовки специалистов в области производства и использования ветеринарных препаратов, проведения консультаций и тренингов по соответствующим направлениям для повышения квалификации сотрудников, взаимного обмена информацией о новых научных исследованиях и другие вопросы.

Затем делегация осмотрела лаборатории ИПБА с целью изучения принципа работы.

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