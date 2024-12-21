В Баку проходит новогодняя ярмарка "Из села в город" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня начала работу 7-я ярмарка "Из села в город", организованная ОАО "Аграрные закупки и снабжение", подведомственным министерству сельского хозяйства Азербайджана.

Как сообщает в субботу Trend, ярмарка, организованная по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и празднования Нового года, продлится до 30 декабря.

Основная цель ярмарки - продвижение продукции малых и средних фермерских хозяйств, создание альтернативных каналов сбыта фермерской продукции и обеспечение жителей столицы местной качественной продукцией.

На ярмарке более 100 фермеров из 30 городов и районов Азербайджана представили на продажу более 100 видов продукции. Качество представленной продукции контролируется Агентством пищевой безопасности Азербайджана. Так, на ярмарке будет работать мобильная пищевая лаборатория. Граждане смогут воспользоваться услугами лаборатории для изучения показателей качества любого товара, поступившего в продажу.

Фермерам бесплатно предоставляются здесь все необходимые принадлежности - полки, весы и другое оборудование. Ярмарка работает по адресу: Наримановский район Баку, ул. Фатали хана Хойского, 5 (рядом со станцией метро "Гянджлик").

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