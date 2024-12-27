Информация о взрыве кислородного баллона в самолете AZAL поступила от России - Минтранс Казахстана

БАКУ /Trend/ - Информация о взрыве кислородного баллона в самолете "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) поступила от России.

Как передает Trend, об этом сообщили в министерстве транспорта Казахстана.

"Информация о взрыве кислородного баллона на воздушном судне AZAL поступила от руководителя полетов Ростова в 10:53.

Так, руководитель полетов Ростова сообщил дополнительную информацию руководителю полетов вышки Актау о том, что на воздушном судне в пассажирской кабине взорвался кислородный баллон, пассажиры теряют сознание и запросил реанимацию по прибытию. Исходя из данной информации оперативно были оповещены все спасательные службы.

На брифинге была озвучена хронология событий на основании сообщений руководителя полетов Ростова", - говорится в заявлении ведомства.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).

После крушения пассажирского самолета в больницу поступили 27 человек. Из них 15 человек являются гражданами Азербайджанской Республики, 8 - Российской Федерации, 3 - Кыргызской Республики. Личность одного человека пока не установлена.

Оба пилота экипажа, а также бортпроводница погибли, два члена экипажа выжили.

26 декабря в Азербайджан были доставлены 14 пострадавших и тела четырех погибших.