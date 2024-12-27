Азербайджанцы мира чтят память погибших при крушении самолета AZAL (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанцы мира чтят память погибших при крушении вблизи Актау самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный.

Об этом сообщает Госкомитет по работе с диаспорой Азербайджана, передает Trend.

Было отмечено, что члены Федерации турецко-азербайджанских ассоциаций (TADEF), представители диаспоры, азербайджанские деятели искусства, работающие в Турции, официальные лица компаний, представители общественности пришли к головному офису AZAL в Стамбуле, чтобы почтить память погибших. Минутой молчания была почтена память жертв трагедии, выражены соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

Организация "Land of Fire" создала мемориальный уголок на Староместской площади в Праге. Наши соотечественники, проживающие в Чехии, почтили минутой молчания память жертв трагедии и пожелали пострадавшим исцеления.

Соотечественники из Общества дружбы Египет-Азербайджан, а также египтяне и иностранные студенты, обучающиеся на курсах при Обществе, возложили цветы в мемориальном уголке, созданном в знак уважения к памяти погибших в авиакатастрофе.

На мемориальном мероприятии, организованном Европейским центром Азербайджана в немецком городе Мюнстер, минутой молчания была почтена память погибших, выражены соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе.

На здании Нидерландского общества азербайджано-турецкой культуры в знак траура были приспущены флаги, почтена память жертв трагедии.

Азербайджанцы платформы MADANİ и Брюсселя почтили перед посольством Азербайджана в Бельгии память жертв авиакатастрофы и оставили запись в памятной книге.

Соотечественники, проживающие в Канаде, посетили в Торонто "Дом Азербайджана" и уголок, созданный Азербайджанским центром искусств и культуры "Ветен", возложили цветы и почтили память погибших.

Участники памятных мероприятий выразили поддержку оперативным шагам, предпринятым Президентом Азербайджана в связи с расследованием причин авиакатастрофы и устранением ее тяжелых последствий.

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