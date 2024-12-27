Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Азербайджанцы мира чтят память погибших при крушении самолета AZAL (ФОТО)

Общество Материалы 27 декабря 2024 22:35 (UTC +04:00)
Азербайджанцы мира чтят память погибших при крушении самолета AZAL (ФОТО)

Читайте Trend в

Бести Мамед
Бести Мамед
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Азербайджанцы мира чтят память погибших при крушении вблизи Актау самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный.

Об этом сообщает Госкомитет по работе с диаспорой Азербайджана, передает Trend.

Было отмечено, что члены Федерации турецко-азербайджанских ассоциаций (TADEF), представители диаспоры, азербайджанские деятели искусства, работающие в Турции, официальные лица компаний, представители общественности пришли к головному офису AZAL в Стамбуле, чтобы почтить память погибших. Минутой молчания была почтена память жертв трагедии, выражены соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

Организация "Land of Fire" создала мемориальный уголок на Староместской площади в Праге. Наши соотечественники, проживающие в Чехии, почтили минутой молчания память жертв трагедии и пожелали пострадавшим исцеления.

Соотечественники из Общества дружбы Египет-Азербайджан, а также египтяне и иностранные студенты, обучающиеся на курсах при Обществе, возложили цветы в мемориальном уголке, созданном в знак уважения к памяти погибших в авиакатастрофе.

На мемориальном мероприятии, организованном Европейским центром Азербайджана в немецком городе Мюнстер, минутой молчания была почтена память погибших, выражены соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе.

На здании Нидерландского общества азербайджано-турецкой культуры в знак траура были приспущены флаги, почтена память жертв трагедии.

Азербайджанцы платформы MADANİ и Брюсселя почтили перед посольством Азербайджана в Бельгии память жертв авиакатастрофы и оставили запись в памятной книге.

Соотечественники, проживающие в Канаде, посетили в Торонто "Дом Азербайджана" и уголок, созданный Азербайджанским центром искусств и культуры "Ветен", возложили цветы и почтили память погибших.

Участники памятных мероприятий выразили поддержку оперативным шагам, предпринятым Президентом Азербайджана в связи с расследованием причин авиакатастрофы и устранением ее тяжелых последствий.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Азербайджанцы мира чтят память погибших при крушении самолета AZAL (ФОТО)
Азербайджанцы мира чтят память погибших при крушении самолета AZAL (ФОТО)
Азербайджанцы мира чтят память погибших при крушении самолета AZAL (ФОТО)
Азербайджанцы мира чтят память погибших при крушении самолета AZAL (ФОТО)
Азербайджанцы мира чтят память погибших при крушении самолета AZAL (ФОТО)
Азербайджанцы мира чтят память погибших при крушении самолета AZAL (ФОТО)
Азербайджанцы мира чтят память погибших при крушении самолета AZAL (ФОТО)
Азербайджанцы мира чтят память погибших при крушении самолета AZAL (ФОТО)
Азербайджанцы мира чтят память погибших при крушении самолета AZAL (ФОТО)
Азербайджанцы мира чтят память погибших при крушении самолета AZAL (ФОТО)
Азербайджанцы мира чтят память погибших при крушении самолета AZAL (ФОТО)
Азербайджанцы мира чтят память погибших при крушении самолета AZAL (ФОТО)
Азербайджанцы мира чтят память погибших при крушении самолета AZAL (ФОТО)
Азербайджанцы мира чтят память погибших при крушении самолета AZAL (ФОТО)
Азербайджанцы мира чтят память погибших при крушении самолета AZAL (ФОТО)
Азербайджанцы мира чтят память погибших при крушении самолета AZAL (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости