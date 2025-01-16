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Международный центр Низами Гянджеви приглашает молодых лидеров на XII Глобальный Бакинский форум

Общество Материалы 16 января 2025 11:34 (UTC +04:00)
Международный центр Низами Гянджеви приглашает молодых лидеров на XII Глобальный Бакинский форум
Фото: NGIC

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ /Trend/ - Международный центр Низами Гянджеви приглашает молодых лидеров на XII Глобальный Бакинский форум.

Об этом в четверг в интервью Trend заявила руководитель департамента PR и IT Международного центра Низами Гянджеви (МЦНГ) Мехри Гусейнли.

"Вот уже почти 10 лет Международный центр Низами Гянджеви реализует программу молодых лидеров (YLP), предоставляя участникам уникальную возможность выступать на Глобальных Бакинских форумах и обсуждать самые актуальные глобальные проблемы. Таким образом, Центр предоставляет молодежи из разных стран мира шанс представить свои идеи влиятельным лидерам, включая нынешних и бывших президентов, премьер-министров, руководителей международных организаций и лауреатов Нобелевской премии. Эта платформа позволяет участникам делиться своими взглядами, а также учиться у мировых лидеров, прислушиваясь к их опыту. Через такие обмены молодые лидеры расширяют понимание международных вызовов, изучают процесс принятия глобальных решений и разрабатывают эффективные стратегии для развития мира", — отметила она.

Гусейнли подчеркнула, что с момента своего создания Программа молодых лидеров приобрела широкий международный авторитет и продолжает успешно реализовываться с участием более 250 молодых лидеров из 40 стран мира.

"Хочу отметить, что Центр готовится к очередному — XII Глобальному Бакинскому форуму. Регистрация молодых лидеров на Форум, который пройдет с 13 по 15 марта 2025 года, уже открыта. Центр приглашает молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет из политического, социального, гуманитарного, экономического, экологического, правового, инновационного и научного секторов, которые продолжают профессиональную деятельность в этих областях, выдвигать свои кандидатуры для участия в Форуме", — добавила она.

Инициативы по гендерным вопросам

По словам М.Гусейнли, Центр всегда уделял особое внимание гендерным вопросам.

"Как известно, сопредседателем Центра является экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрайберга, а также подавляющее большинство его членов и совета директоров составляют женщины. Они также активно участвуют в советах директоров ведущих гендерных организаций, таких как Гендерная программа LİMA, "GWL Voices", "Vital Voices" и "GIWPS", что еще больше укрепляет глобальную приверженность Центра продвижению гендерного равенства",- заявила она.

М.Гусейнли отметила, что Центр всегда придавал большое значение гендерному равенству на Глобальных Бакинских форумах и Встречах высокого уровня в разных странах мира.

"Особенно хочется отметить 30-ю Встречу высокого уровня, организованную Центром в сентябре 2024 года в ходе Генеральной Ассамблеи ООН. В Нью-Йорке МЦНГ совместно с "ООН-женщины" (UN Women) организовал панельную дискуссию на тему "Роль и лидерство женщин в мультилатеральной системе". В мероприятии приняли участие влиятельные женщины-лидеры, в том числе исполнительный директор UN Women Сима Бахос. Также в рамках COP29, организованной Азербайджаном, МЦНГ с руководителями международных организаций провел различные мероприятия", — подчеркнула она.

Мехри Гусейнли добавила , что на этих мероприятиях выступили и обсудили важные темы, связанные с продвижением гендерного равенства такие видные женщины-лидеры как - сопредседатель Центра, экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрайберга, экс-президент Финляндии Тарья Халонен, 73-й президент Генеральной Ассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса, первая женщина-президент Ирландии Мэри Робинсон, экс-премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова, лидер высокого уровня ООН по климату на COP29 Нигяр Арпадараи, исполнительный директор UN-Habitat, мэр Куала-Лумпура Маймуна Мохд Шариф, бывший президент Малави Джойс Банда, бывший заместитель премьер-министра Грузии Эка Ткешелашвили.

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