Счетная палата Азербайджана выявила недочеты в Академии физкультуры и спорта

БАКУ /Trend/ - Счетная палата Азербайджана выявила недочеты в Академии физической культуры и спорта.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Счетную палату.

Согласно информации, из-за неисполнения механизмов контроля в нарушение требования Налогового кодекса Азербайджанской Республики об освобождении прибыли учебного заведения от налога на прибыль, за исключением части, направленной на выплату дивидендов, в декларации по подоходному налогу, представленной академией, в 2023-2024 годах было начислено 12 тыс. манатов налога на прибыль, сумма уплаченного налога не соответствовала процентной ставке в соответствующих правовых актах.

Неправильное управление кадровым потенциалом привело к дополнительному, а в некоторых случаях и избыточному использованию государственных средств. Так, на фоне отсутствия функционирования плавательного бассейна были сохранены штаты, утвержденные штатным расписанием, в 2022-2023 годах была начислена и выплачена заработная плата в размере 55,7 тыс. манатов.

В целом за период, охваченных аудитом, численность персонала по штатному расписанию увеличилась на 122,5 единицы, или на 21,9%, выросла численность административного персонала, на оплату труда академией было произведено выплат в 2022-2023 годах и первом квартале 2024 года 9688,9 тыс. манатов, 11515,4 тыс. манатов и 3313,5 тыс. манатов соответственно.

В процессе оплаты труда был допущен ряд недостатков, которые были связаны с неправильным начислением премий и сумм по отпускам, а также выплатой средств работникам, чья трудовая деятельность была завершена. Выплата средств сотрудникам, приглашенным академией из-за рубежа, при составлении сметы расходов оформлена неправильно, с применением статьи "Зарубежные командировки". В процессе же исполнения расходов по командировкам в большинстве случаев отчеты в бухгалтерию не сдавались, из-за неправильного применения норм уже начислены и оплачены командировочные расходы в размере 1,6 тыс. манатов.

Несоблюдение требований правовых актов, регулирующих финансирование образования по государственному заказу, привело к невозврату неиспользованной части выделенных целевых средств.

Данная информация была представлена в Милли Меджлис для принятия дополнительных мер в связи с выявленными недостатками.

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