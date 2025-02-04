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В Азербайджане меняется правило рекламы винодельческой продукции

Общество Материалы 4 февраля 2025 14:52 (UTC +04:00)
В Азербайджане меняется правило рекламы винодельческой продукции

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане меняется правило рекламы винодельческой продукции с содержанием алкоголя более 5 процентов.

Как сообщает во вторник Trend, этот вопрос нашел отражение в предложенной поправке к закону "О рекламе", которая обсуждалась сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по аграрной политике.

Согласно законопроекту, учредитель цифровой платформы не сможет рекламировать винодельческую продукцию с содержанием алкоголя более 5 процентов в материалах, размещенных на цифровой платформе.

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