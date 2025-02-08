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В Азербайджан будут завезены специальные шприцы для борьбы со СПИДом (ФОТО)

Общество Материалы 8 февраля 2025 17:43 (UTC +04:00)
В Азербайджан будут завезены специальные шприцы для борьбы со СПИДом (ФОТО)

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджан будут завезены специальные шприцы для борьбы со СПИДом.

Как сообщает в субботу Trend, в связи с этим министерство здравоохранения Азербайджана уже начало соответствующие работы.

Так, для Республиканского центра борьбы со СПИДом будут закуплены шприцы с "низкой мертвой зоной", которые поставляются среди бенефициаров проекта "снижение вреда" в целях профилактики ВИЧ-инфекции.

Министерство спрогнозировало, что на указанную продукцию будет потрачено 732 тысячи манатов.

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В Азербайджан будут завезены специальные шприцы для борьбы со СПИДом (ФОТО)
В Азербайджан будут завезены специальные шприцы для борьбы со СПИДом (ФОТО)
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