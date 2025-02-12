Назначен и.о. ректора Сумгайытского госуниверситета

БАКУ /Trend/ - Заместитель директора Государственного агентства по науке и высшему образованию Аминага Садыгов назначен и.о. ректора Сумгайытского государственного университета.

Информацию об этом в среду подтвердили Trend в Госагентстве.

Отметим, что ранее Руфат Эйваз оглу Азизов был освобожден от должности ректора Сумгайытского государственного университета. Распоряжением главы государства он был назначен ректором Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности.

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