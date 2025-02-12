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Назначен и.о. ректора Сумгайытского госуниверситета

Общество Материалы 12 февраля 2025 17:52 (UTC +04:00)
Назначен и.о. ректора Сумгайытского госуниверситета

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Бести Мамед
Бести Мамед
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БАКУ /Trend/ - Заместитель директора Государственного агентства по науке и высшему образованию Аминага Садыгов назначен и.о. ректора Сумгайытского государственного университета.

Информацию об этом в среду подтвердили Trend в Госагентстве.

Отметим, что ранее Руфат Эйваз оглу Азизов был освобожден от должности ректора Сумгайытского государственного университета. Распоряжением главы государства он был назначен ректором Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности.

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