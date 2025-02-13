Опубликованы данные о размере социальных выплат населению Азербайджана в прошлом месяце

БАКУ /Trend/ - В январе этого года на пенсии, пособия, стипендии и адресную государственную социальную помощь населению Азербайджана было направлено 744 миллиона манатов.

Об этом в четверг сообщает Trend со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты населения Азербайджана.

"За январь 2025 года на пенсии, пособия, стипендии и адресную государственную социальную помощь было выплачено 744 миллиона манатов, что на 69 миллионов манатов или 10,21 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года", - отмечается в информации.

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