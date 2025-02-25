Председатель Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана посетил Дом культуры "Хары Бюльбюль" в Берлине (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана Фуад Мурадов в рамках визита в Германию посетил Дом культуры "Хары Бюльбюль" в Берлине.

Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на Госкомитет.

В ходе визита председатель комитета ознакомился с деятельностью Дома культуры, посетил Азербайджанскую воскресную школу, пообщался с преподавательским составом и учениками, а также обсудил учебный процесс.

Председатель, высоко оценив деятельность воскресной школы, в которой в настоящее время обучаются более 100 азербайджанских детей, еще раз напомнил, что изучение родного языка азербайджанскими детьми, проживающими за рубежом, является одной из важных рекомендаций Президента Ильхама Алиева для азербайджанской диаспоры.

Руководитель Азербайджанского Дома культуры "Хары Бюльбюль" Севда Бадалиури отметила, что в последнее время количество азербайджанских детей, посещающих Дом культуры возросло, результаты обнадеживают.

"В Доме культуры наряду с воскресной школой функционируют различные кружки. В будущем мы намерены превратить это место в Азербайджанскую школу и тем самым создать условия для получения азербайджанскими детьми аттестата средней школы",- добавила она.

Во встрече также принял участие посол Азербайджана в Германии Насими Агаев.

Напомним, что сегодня в разных странах мира функционируют 30 домов Азербайджана и более 100 азербайджанских воскресных школ.

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