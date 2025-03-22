Судам на Каспии направлено штормовое предупреждение

БАКУ /Trend/ - Центр управления движением судов морского и портового агентства министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана предупредил суда на Каспии в связи с погодными условиями.

Об этом Trend сообщает в субботу со ссылкой на агентство.

Согласно информации, северо-западный и северный ветер, наблюдающийся в акватории Каспийского моря с сегодняшнего вечера, сохранится до вечера 24 марта.

В эти дни ожидается усиление северо-западного и северного ветра до 18-23 м/с, местами до 25-28 м/с. Высота волн составит до 4-6 метров.