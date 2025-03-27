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Названо количество соцвыплат, назначенных в проактивном порядке в Азербайджане с 2019 г.

Общество Материалы 27 марта 2025 12:10 (UTC +04:00)
Названо количество соцвыплат, назначенных в проактивном порядке в Азербайджане с 2019 г.

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Бести Мамед
Бести Мамед
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БАКУ /Trend/ - С начала 2019 года по 1 марта текущего года через электронную систему в проактивном порядке в Азербайджане произведено до 900 тысяч назначений различных видов социального обеспечения. В их числе - 147 тысяч пенсий, 750 тысяч пособий и стипендий.

Об этом в четверг Trend сообщает со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана.

"С 2019 года назначения пенсий, пособий и стипендий осуществляются министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана в электронном виде.

В результате чего, данные социальные выплаты назначались гражданам в проактивном порядке по мере возникновения у них права на получение, без необходимости подачи заявлений и документов",- отмечается в информации ведомства.

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