Реконструирован один из участков дороги Баку-Губа-госграница с Россией (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Реконструирован участок 6-18 километр автодороги Баку-Губа-государственная граница с Россией.

Об этом в среду говорится в сообщении Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

В общей сложности реконструкция охватила территорию площадью более 250 тысяч квадратных метров.

На территории проведения ремонтных работ в необходимых местах были установлены дорожные знаки и информационные стенды.

Отметим, что реконструкция этого участка автодороги возникла вследствие износа и деформации асфальтового покрытия.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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