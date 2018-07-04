Реконструирован один из участков дороги Баку-Губа-госграница с Россией (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Реконструирован участок 6-18 километр автодороги Баку-Губа-государственная граница с Россией.
Об этом в среду говорится в сообщении Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.
В общей сложности реконструкция охватила территорию площадью более 250 тысяч квадратных метров.
На территории проведения ремонтных работ в необходимых местах были установлены дорожные знаки и информационные стенды.
Отметим, что реконструкция этого участка автодороги возникла вследствие износа и деформации асфальтового покрытия.
(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.