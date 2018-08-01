В Азербайджане начался новый этап аграрных реформ - министерство

БАКУ /Trend/ - После подписания Президентом Азербайджана указа о дополнительных мерах в области усовершенствования институциональной деятельности министерства сельского хозяйства начался новый этап аграрных реформ.

Об этом сказал Trend в среду заведующий отделом по связям с общественностью и информационного обеспечения Анар Гусейнов.

«Согласно указу были ликвидированы районные и городские управления министерства сельского хозяйства, на их основе были созданы государственные центры аграрного развития. Цель их создания - организация управления местными отделениями министерства сельского хозяйства из единого центра, усиление работы с фермерами, просвещение в связи с использованием электронных услуг и инновационных технологий», - отметил Гусейнов.

По его словам, формирование этих центров создает ряд преимуществ в оказании услуг в аграрном секторе.

«К ним относятся применение принципа «единого окна», повышение прозрачности, усовершенствование механизма связей с фермерами», - добавил завотделом.

Гусейнов сказал, что при государственных центрах агарного развития будут также созданы фермерские и координационные советы.

«В эти советы будут входить фермеры и представители фермерских ассоциаций. Главные задачи советов - изучить проблемы фермером, оказать им помощь в решении этих проблем, осуществлять общественный контроль, обеспечить прозрачность в выдаче субсидий, выдвигать предложения по развитию аграрной отрасли», - добавил Гусейнов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.