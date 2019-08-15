В ряде районов Азербайджана завершены дезинфекционные работы в пунктах забоя скота (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Агентство аграрных услуг при министерстве сельского хозяйства Азербайджана продолжает проведение дезинфекционных работ в пунктах забоя скота в столице и регионах.

Как сообщили Trend в министерстве, соответствующими структурами уже завершены дезинфекционные работы в пяти пунктах продажи и забоя скота в Абшеронском районе, и в двух пунктах – в Шамкирском районе.

После дезинфекции объекты были сданы в пользование владельцам хозяйств.

Мероприятия последовательно продолжаются в других районах и городах.

Дезинфекционные работы планируется завершить 16 августа. Они проводятся бесплатно

(Автор: Эльчин Мехдиев. Текст: Эльдар Джанашвили)

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