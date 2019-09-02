Азербайджанских фермеров лишат субсидий за недостоверную информацию о посевной площади

2 сентября 2019 17:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане фермер, предоставивший недостоверную информацию о посевной площади в информационную систему «Электронное сельское хозяйство», может быть лишен субсидии.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал замминистра сельского хозяйства Ильхам Гулиев, сообщает в понедельник Trend.

По словам замминистра, информация, введенная фермером в систему, будет оперативно проверена: «Если во внесенной в систему информации будет выявлено до пяти процентов недостоверных сведений, то фермеру будет выдана полагающаяся субсидия. Однако, если в информации будет выявлено 20 процентов неверной информации, то полагающийся фермеру по закону размер субсидии будет сокращен на 30 процентов. Если же информация неверна на 30-50 процентов, то предприниматель в течение года не будет получать субсидии, ну а в случае, если представленная информация неверна на 50 процентов, то субсидии не будут выдаваться в течение двух лет».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане создан Совет аграрных субсидий
Бизнес 17:24
Азербайджанские фермеры начнут получать субсидии с января следующего года
Бизнес 17:14
Выдача субсидий по новым правилам — серьезный механизм достижения прозрачности — замминистра
Бизнес 16:56
Азербайджанские фермеры получат субсидии в безналичной форме (ФОТО)
Бизнес 16:21
Совет аграрных субсидий Азербайджана принял решение по коэффициентам выдачи субсидий
Экономика 15:53
На заводе по переработке семян в Агджабеди ведутся заключительные работы
Экономика 30 августа 17:52
Лента новостей
Нахчыванская бисквитная фабрика разрабатывает новые виды упакованной продукции
Бизнес 17:26
В Азербайджане создан Совет аграрных субсидий
Бизнес 17:24
Британия намерена перебросить беспилотники в Персидский залив
Другие страны 17:16
Азербайджанские фермеры начнут получать субсидии с января следующего года
Бизнес 17:14
Благородные металлы подорожали в Казахстане почти на 20%
Бизнес 17:08
Изменения в составе правления «Expressbank»
Финансы 17:07
В Южной Корее госпитализировали 74 школьника из-за возможной утечки газа
Другие страны 16:59
Выдача субсидий по новым правилам — серьезный механизм достижения прозрачности — замминистра
Бизнес 16:56
Прибыль Бакинской фондовой биржи увеличилась в 2,5 раза
Финансы 16:54