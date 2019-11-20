Проект по регулированию бытовых отходов будет реализован еще в 3-х районах Баку (ФОТО)

20 ноября 2019 20:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С апреля будущего года пилотный проект по организации сбора, транспортировки и сортировки твердых бытовых отходов современными средствами, который осуществляется Департаментом жилищно-коммунального хозяйства города Баку совместно с британской компанией Mott MacDonald, будет поэтапно реализован в еще трех районах Баку – Низаминском, Ясамальском и Насиминском.

Как сообщает в среду Trend, об этом на пресс-конференции, посвященной проекту, сказал уполномоченный представитель руководства компании Mott MacDonald, руководитель концепции реформ по управлению сбора, транспортировки и сортировки твердых бытовых отходов в Баку Мартин Саймон.

Он сообщил, что в последующие годы проект будет реализован и в других районах столицы.

"В результате работ, проведенных за четырехмесячный период реализации проекта в Наримановском районе, бумажные и картонные отходы составили 25 процентов. Это очень хороший показатель. Если в первые дни реализации проекта для повторной переработки скапливалось шесть-семь тонн отходов, то сейчас эта цифра достигает 25 тонн», - сказал Саймон.

Руководитель проекта проинформировал о том, что неизбежны и некоторые недочеты. По его словам это связано с равнодушием некоторых жителей, их агрессивным отношением к работе контролеров на площадках, а также другими случаями.

«Все это можно устранить благодаря просвещению и разъяснительным работам. Успешное осуществление предусмотренных работ возвысит Баку на уровень ведущих столиц и крупных городов европейских стран, помимо этого, оказав позитивное влияние на окружающую среду, обеспечит Баку экономическую выгоду», - подчеркнул Мартин Саймон.

Он добавил, что к концу 2021 года проект охватит семь районов Баку.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • Проект по регулированию бытовых отходов будет реализован еще в 3-х районах Баку (ФОТО)
  • Проект по регулированию бытовых отходов будет реализован еще в 3-х районах Баку (ФОТО)
  • Проект по регулированию бытовых отходов будет реализован еще в 3-х районах Баку (ФОТО)
  • Проект по регулированию бытовых отходов будет реализован еще в 3-х районах Баку (ФОТО)
  • Проект по регулированию бытовых отходов будет реализован еще в 3-х районах Баку (ФОТО)
  • Проект по регулированию бытовых отходов будет реализован еще в 3-х районах Баку (ФОТО)
  • Проект по регулированию бытовых отходов будет реализован еще в 3-х районах Баку (ФОТО)
  • Проект по регулированию бытовых отходов будет реализован еще в 3-х районах Баку (ФОТО)
  • Проект по регулированию бытовых отходов будет реализован еще в 3-х районах Баку (ФОТО)
  • Проект по регулированию бытовых отходов будет реализован еще в 3-х районах Баку (ФОТО)
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