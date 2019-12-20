В национальных парках Азербайджана будут внедряться солнечные источники энергии

20 декабря 2019 20:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Представители министерства экологии и природных ресурсов провели осмотр солнечных мини-электростанций, установленных в Ширванском национальном парке.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство, солнечные панели установлены при поддержке японской корпорации ITOCHU Corporation.

Директор Департамента охраны биологического разнообразия и особо охраняемых природных территорий министерства Хикмет Ализаде сообщил журналистам, что солнечные панели установлены и введены в эксплуатацию также и в Гызылагаджском национальном парке. В будущем планируется переход и других особо охраняемых природных территорий на альтернативные источники энергии.

По его словам, за счет солнечных панелей обеспечиваются электричеством четыре административных здания и один пропускной пункт у входа в национальный парк.

"Целью установки солнечных панелей в национальных парках является стимулирование использования альтернативных источников энергии. В то же время, таким образом можно сэкономить на электроэнергии. Как известно, в мире идет тенденция поддержки перехода на альтернативные источники энергии. Министерство также является сторонником использования этого вида энергии. Потому что использование альтернативных источников энергии вносит вклад в охрану природы. Это учитывается в наших национальных парках", - сказал Ализаде.

Представитель министерства также затронул использование инновационных средств в национальных парках.

"Уже началось использование визуального 3D-оборудования в национальных парках. Используя эти устройства, можно за очень короткий срок ознакомиться со всеми достопримечательностями национального парка. Отныне туристы могут использовать виртуальные 3D установки и в Ширванском национальном парке. В будущем и в других национальных парках будет приоритетом использование такого оборудования. Наша цель – информировать туристов и тем самым ближе знакомить их с нашей природой", - подчеркнул Хикмет Ализаде.

Генеральный менеджер Бакинского представительства японской корпорации ITOCHU Corporation Кенго Кимура сообщил, что представляемая им компания поддерживает деятельность министерства экологии и природных ресурсов по снижению выбросов в окружающую среду вредных газов.

"Мы установили две небольшие солнечные электростанции на двух охраняемых территориях, включая Ширванский национальный парк. Основная цель - оказать положительное влияние на окружающую среду", - сказал Кимура.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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