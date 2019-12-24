Шахин Мустафаев: Товарооборот между Азербайджаном и Россией за 10 месяцев вырос на 23%

ГУСАР /Trend/ - Товарооборот между Азербайджаном и Россией за десять месяцев текущего года вырос на 23 процента.

Об этом вице-премьер Шахин Мустафаев сказал на церемонии открытия моста на реке Самур, сообщает во вторник Trend.

По его словам, открываемый сегодня мост создает более широкие возможности для реализации международных проектов, расширения торговых операций.

За десять месяцев этого года также вырос на 60 процентов объем грузоперевозок по маршруту Север-Юг, на 53 процента - по маршруту Север-Запад, добавил он.

Мустафаев напомнил, что в ходе октябрьской встречи глав двух государств была высоко оценена динамика развития сотрудничества в сферах экономики и политики между Азербайджаном и Россией.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.