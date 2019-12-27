Агентство аграрных услуг Азербайджана обратилось к фермерам и предпринимателям (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Агентство аграрных услуг при министерстве сельского хозяйства Азербайджана обратилось к фермерам и предпринимателям.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Агентство, в обращении отмечено, что вредители сельскохозяйственной продукции встречаются как в производственных, так и в складских помещениях.

"Для эффективной борьбы с вредителями необходима профессиональная помощь специалистов, это должно осуществляться посредством современных методов и специального оборудования. Высокая профессиональная компетентность, опыт специалистов Центра фумигации (обезвреживания) Агентства, материально-технические возможности позволяют осуществлять эти работы в любых условиях и объеме, в объектах любых масштабов", - говорится в обращении.

Отметим, что за 11 месяцев 2019 года на основании обращений предпринимателей осуществлена фумигация 236 231 тонны зерновых и зернобобовых, технических культур, корма и другой продукции, 350 248 кубометров лесоматериалов, 2 709 528 кубометров производственных и складских помещений.

Фермеры и предприниматели могут обратиться в Центр фумигации Агентства аграрных услуг по телефону Call-центра 1652.

Меры по фумигации (обезвреживанию) осуществляются Центром фумигации Агентства при минсельхозе, согласно "Порядку обезвреживания материалов, находящихся под карантинным контролем на территории Азербайджана", утвержденному постановлением Кабинета Министров Азербайджана от седьмого декабря 2006 года № 260. Из-за использования особо опасных веществ в процессе обезвреживание проведение фумигационных мер частными фитосанитарными субъектами не допускается.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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