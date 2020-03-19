Кабинет Министров утвердил "Порядок проведения и координации контрольных мероприятий в сфере легализации неформальной занятости"
БАКУ /Trend/ - Кабинет Министров утвердил "Порядок проведения и координации контрольных мероприятий в сфере легализации неформальной занятости".
Как передает Trend, это порядок определяет систему проведения и координации контрольных мероприятий в сфере легализации неформальной занятости.
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Кабинет Министров утвердил "Порядок проведения и координации контрольных мероприятий в сфере легализации неформальной занятости"
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