В Азербайджане и Туркменистане будут построены сейсмоакустические станции

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане и Туркменистане будут построены взаимоработающие сейсмоакустические станции, сообщает в среду Trend.

В связи с этим между Институтом систем управления НАНА и Институтом сейсмологии и атмосферной физики АН Туркменистана был подписан Меморандум о взаимопонимании.

Директор Института систем управления, академик Тельман Алиев отметил, что на основании этого документа предусмотрена реализация соответствующего проекта, связанного с сейсмоакустическим мониторингом начала землетрясений, и системы предупреждения о зоне эпицентра.

В соответствии с проектом и в Азербайджане, и в Туркменистане должны быть построены несколько сейсмоакустических станций.

Алиев отметил, что они должны координироваться друг с другом посредством радиоканала и спутниковой связи. Кроме того, на станциях обеих стран должны быть мониторинговый центр и система принятия решений.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)