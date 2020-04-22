В Азербайджане и Туркменистане будут построены сейсмоакустические станции

Экономика 22 апреля 2020 17:10 (UTC+04:00)
В Азербайджане и Туркменистане будут построены сейсмоакустические станции

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане и Туркменистане будут построены взаимоработающие сейсмоакустические станции, сообщает в среду Trend.

В связи с этим между Институтом систем управления НАНА и Институтом сейсмологии и атмосферной физики АН Туркменистана был подписан Меморандум о взаимопонимании.

Директор Института систем управления, академик Тельман Алиев отметил, что на основании этого документа предусмотрена реализация соответствующего проекта, связанного с сейсмоакустическим мониторингом начала землетрясений, и системы предупреждения о зоне эпицентра.

В соответствии с проектом и в Азербайджане, и в Туркменистане должны быть построены несколько сейсмоакустических станций.

Алиев отметил, что они должны координироваться друг с другом посредством радиоканала и спутниковой связи. Кроме того, на станциях обеих стран должны быть мониторинговый центр и система принятия решений.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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