Негативное влияние режима карантина на экономику было неизбежным - Самир Шарифов

БАКУ /Trend/ - Негативное влияние режима карантина на экономику в Азербайджане было неизбежным.

Об этом в ходе обсуждения выполнения госбюджета на 2019 год на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству сказал министр финансов Самир Шарифов, передает во вторник Trend.

"Мы пока не спешим, занимаем выжидательную позицию. Карантин продолжается уже определенное время. И безусловно, его негативное влияние было неизбежным. Однако сегодня после ряда смягчений требований режима карантина в экономике страны наблюдаются иные процессы", - сказал Шарифов.

Министр добавил, что результаты минувших пяти месяцев будут оглашены после соответствующего анализа.

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(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)