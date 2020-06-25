В Азербайджане число привлеченных к программе самозанятости достигло 3500 человек

БАКУ /Trend/ - Число лиц, привлеченных в этом году к программе самозанятости Госслужбой занятости при министерстве труда и социальной защиты населения, достигло 3500 человек.

Как сообщили в четверг Trend в министерстве, часть из них уже принимает участие в тренингах.

В настоящее время в районах страны, где не введен ужесточенный режим карантина, в тренингах принимают участие до 800 человек. Они обучаются навыкам организации и развития малого бизнеса, созданию бизнес-планов.

Тренинги организуются в соответствии с методическими указаниями "О профилактике коронавирусной инфекции COVİD-19 в структурах, где осуществляется прием граждан", то есть в группах по 10 человек.

(Текст: Турал Гараджаев)