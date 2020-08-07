Из-за упразднения предприятий, работу теряет незначительное число граждан - минтруда Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В настоящее время если гражданин теряет работу из-за упразднения предприятия или сокращения, то он получает выплату в рамках страхования от безработицы. Однако в течение года по причине упразднения предприятия, работу теряет незначительное число граждан.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, именно лица из данной категории не могут получить выплату по страховании от безработицы.

Министр сообщил, что сегодня критерии назначения выплат по страхованию от безработицы крайне суровы, ввиду чего осуществляется работа в направлении их упрощения.

Бабаев добавил, что гражданину полагается данная выплата и в том случае, если срок его трудового договора истек, и в течение трех месяцев он не смог найти работу.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)