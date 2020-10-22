На освобожденных территориях Азербайджана началось восстановление субартезианских скважин

БАКУ /Trend/ - На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана начались мелиорационные мероприятия и первые ремонтно-восстановительные работы после освобождения оккупированных территорий. Бейлаганское управление по эксплуатации субартезианских скважин ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» начало работы на субартезианской скважине в селе Дашкесан Джабраильского района.

Скважина, которая уже приведена в рабочее состояние, обеспечивает водой здания на территории примерно в 3-4 гектара.

Напомним, что всего под оккупацией находилось 654 субартезинских скважин.

(Текст: Кямаля Сеидова.)