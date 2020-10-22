На освобожденных территориях Азербайджана началось восстановление субартезианских скважин
БАКУ /Trend/ - На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана начались мелиорационные мероприятия и первые ремонтно-восстановительные работы после освобождения оккупированных территорий. Бейлаганское управление по эксплуатации субартезианских скважин ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» начало работы на субартезианской скважине в селе Дашкесан Джабраильского района.
Скважина, которая уже приведена в рабочее состояние, обеспечивает водой здания на территории примерно в 3-4 гектара.
Напомним, что всего под оккупацией находилось 654 субартезинских скважин.
(Текст: Кямаля Сеидова.)
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