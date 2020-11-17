БАКУ /Trend/ - Восстановлено Управление оросительных систем Губадлы.

Об этом сказал представитель ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» Дильгам Шарифов, сообщает во вторник Trend.

В рамках мероприятия, проведенного 14 ноября по восстановлению мелиорационных и ирригационных систем на освобожденных от оккупации территориях, председатель ОАО Ахмед Ахмедзаде объявил об учреждении Управления оросительных систем Губадлы.

После мероприятия был назначен начальник Управления.

Под руководством зампреда структуры была создана комиссия по инвентаризации объектов, находящихся на балансе ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» в местах, освобожденных от оккупации, предварительной оценке их состояния и подготовительных мерах.

На балансе Управления оросительных систем Губадлы было 5300 гектаров орошаемых участков, 998 км оросительных каналов, 7 насосных станций, 129 оросительных установок и 1 гидроузел (гидроузел Хякярячай).

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)