Агентство по развитию МСБ Азербайджана и Организация бизнесменов Турции подписали меморандум (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Находящаяся с визитом в Азербайджане делегация Организации бизнесменов и предпринимателей Турции (TÜMKİAD) побывала в Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ).

Как сообщили в субботу Trend в Агентстве, в ходе встречи, проведенной между председателем правления Агентства по развитию МСБ Орханом Мамедовым и главой TÜMKİAD Ильхами Озтюрком, была предоставлена информация о деятельности Агентства, механизмах поддержки субъектов МСБ, сотрудничестве между Агентством и соответствующими структурами Турции, а также были обсуждены перспективы сотрудничества между двумя ведомствами.

В ходе встречи Орхан Мамедов подчеркнул, что наши освобожденные территории имеют большой экономический потенциал, и турецкие компании имеют широкие возможности для участия и вложения инвестиций в восстановительные работы на этих территориях. Было отмечено, что Агентство также может поддержать участие турецких инвесторов в проектах субъектов МСБ Азербайджана и расширение сотрудничества между бизнес-ассоциациями двух стран.

Председатель правления TÜMKİAD Ильхами Озтюрк поделился мнением касательно возможностей сотрудничества.

В рамках встречи между Агентством и TÜMKİAD был подписан Меморандум о взаимопонимании. С азербайджанской стороны документ подписал Орхан Мамедов, с турецкой – Ильхами Озтюрк. Документ предусматривает оказание поддержки взаимным капиталовложениям малых и средних предприятий двух стран, организацию совместных мероприятий, обеспечение необходимой координации во время взаимных рабочих поездок, обмен информацией и передовым опытом.

Отметим, что TÜMKİAD – это ассоциация турецких бизнесменов, объединяющая более 350 компаний по 27 отраслям экономики.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)