В этом году в Азербайджане за гектар фундуковых садов будут выданы субсидии в размере 4400 манатов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в 2021 году за гектар интенсивных фундуковых садов фермерам будет выплачена единовременная субсидия в размере 4400 манатов.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал зампредседателя Государственной службы по управлению сельскохозяйственными проектами и кредитами при Министерстве сельского хозяйства Фарид Рагимли.

По его словам, фермер, желающий посадить сад, чтобы получить единовременную субсидию сначала должен зарегистрировать в системе документ о наличии права на использование земли.

"Главное условие – создание сада в 2021 году, посадка саженцев по правилам садоводства в период мониторинга и установка системы капельного орошения. Фермерам, чьи сады не будут отвечать этим требованиям, единовременные субсидии выплачиваться не будут, и они получат только субсидию на посев.

В 2020 году фермерам были выплачены субсидии за 46 300 гектаров фундуковых садов. Из них только 1900 гектаров были интенсивными садами. Надеемся, что благодаря внедренному механизму субсидирования данный показатель увеличится вдвое", – добавил Фарид Рагимли.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)