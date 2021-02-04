В Ширване открылся офис «Друг МСБ»
БАКУ /Trend/ - В Ширване открылся офис «Друг МСБ», сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ).
Субъекты микро-, малого и среднего предпринимательства и потенциальные предприниматели, желающие создать свой бизнес в Ширване и на близлежащих территориях, могут обращаться в Ширванский офис «Друг МСБ» для поддержки бизнес-деятельности.
Офис расположен в Ширванском молодежном центре.
В настоящее время «Друг МСБ» функционирует в 21 городе и 26 районах Азербайджана.
В течение этого года планируется открыть офисы «Друг МСБ» в Сальяне, Исмаиллы, Гаджигабуле, Сабирабаде, Гёйчае и других городах и районах страны.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)
Лента новостей
Занятия для учащиеся 10-11 классов пока будут проводиться в дистанционной форме - минобразования Азербайджана
Состоялось очередное заседание Координационного штаба по освобожденным территориям Азербайджана (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: В трудные времена нашей истории, пережитые в прошлом году, мы стали свидетелями солидарности итальянского народа с нами
Президент Ильхам Алиев: Работа над вопросом, связанным с созданием Итальяно-азербайджанского университета, уже началась
Президент Ильхам Алиев: В связи с восстановительными и строительными работами уже приглашены несколько итальянских компаний
Действия ЮНЕСКО создают впечатление, что христианские памятники важнее мусульманских и еврейских – мнение