БАКУ /Trend/ - В Ширване открылся офис «Друг МСБ», сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ).

Субъекты микро-, малого и среднего предпринимательства и потенциальные предприниматели, желающие создать свой бизнес в Ширване и на близлежащих территориях, могут обращаться в Ширванский офис «Друг МСБ» для поддержки бизнес-деятельности.

Офис расположен в Ширванском молодежном центре.

В настоящее время «Друг МСБ» функционирует в 21 городе и 26 районах Азербайджана.

В течение этого года планируется открыть офисы «Друг МСБ» в Сальяне, Исмаиллы, Гаджигабуле, Сабирабаде, Гёйчае и других городах и районах страны.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)