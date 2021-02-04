Ограничен импорт мяса птицы в Азербайджан из Индии, Уэльса и Германии

БАКУ /Trend/ - На основании данных Всемирной организации по охране здоровья животных (МЭБ) об эпизоотической ситуации в мире Агентство пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана принимает соответствующие меры в целях защиты от инфекционных болезней животных, которые могут проникнуть на территорию нашей республики из других стран.

Как сообщили в четверг Trend в Агентстве, согласно поступившей информации, в индийских штатах Махараштра и Гуджарат, на острове Англси в Уэльсе и федеральной земле Бавария в Германии выявлено высокопатогенное заболевание "птичий грипп".

В связи с этим, с учетом принципа зонирования в соответствии с "Кодексом здоровья наземных животных" МЭБ было введено временное ограничение на импорт в Азербайджан всех видов живых птиц и продуктов птицеводства из штатов Махараштра и Гуджарат Индии, острова Англси Уэльса и федеральной земли Бавария Германии.

В то же время, в целях усиления контрольных мер по поводу проведения необходимых действий в связи с прибывающими, а также проходящими транзитом через Азербайджан транспортными средствами из Индии, Уэльса и Германии, в Государственный таможенный комитет направлено соответствующее обращение.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)