В Азербайджане открыта кредитная линия для торговых операций с Саудовской Аравией (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Для поддержки местных предпринимателей, в том числе субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ), осуществляющих торговые операции с Саудовской Аравией, по инициативе и при поддержке Агентства Азербайджана по развитию МСБ Саудовским фондом развития открыта новая кредитная линия.

Как сообщили в среду Trend в агентстве, с этой целью между Программой экспорта Саудовского фонда развития и ОАО Kapital Bank 17 марта было подписано соглашение. Документ подписали гендиректор Программы Абдулмохсен Аль-Хаял и председатель правления ОАО Kapital Bank Ровшан Аллахвердиев.

В ходе встречи председатель Правления агентства Орхан Мамедов отметил большой потенциал торгово-экономического и делового сотрудничества между Азербайджаном и Саудовской Аравией, особенно в сфере малого и среднего бизнеса, подчеркнул, что новая программа, инициированная и поддерживаемая агентством, будет иметь важное значение для местных малых и средних предприятий, ведущих торговлю с Саудовской Аравией.

Чрезвычайный и полномочный посол Саудовской Аравии в Азербайджане Хамад бин Абдулла бин Сауд бин Худайр отметил необходимость развития сотрудничества между двумя странами во всех областях, добавив, что новая программа сотрудничества будет полезна для расширения торговли и связей в сфере МСБ.

Председатель правления Kapital Bank Ровшан Аллахвердиев сообщил, что банк поддерживает развитие малого и среднего бизнеса и предлагает различные тарифные пакеты, и что новая программа будет способствовать развитию бизнеса.

Генеральный директор программы экспорта Саудовского фонда развития Абдулмохсен Аль-Хаял подчеркнул, что открытая в рамках программы новая финансовая линия будет поддерживать во время торговых операций азербайджанских предпринимателей, в частности субъекты МСБ, импортирующих товары и услуги саудовского происхождения.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)