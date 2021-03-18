Названо число иностранцев, работающих в Азербайджане в 2020 г.

БАКУ /Trend/ - По состоянию на конец 2020 года, число иностранцев и лиц без гражданства в Азербайджане, имеющих действующие разрешения на работу в стране, составило 5 287.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Госкомстат, из них 29,2 процента имели разрешение на работу в сфере строительства, 23,2 процента - в горнодобывающей промышленности, 9,5 процента - в обрабатывающей промышленности, 6,2 процента - в сферах размещения туристов и общественного питания, 5,7 процента - в торговле, сфере ремонта транспортных средств, 5,6 процента - в образовании и 20,6 процента - в других областях.

По предварительным данным, на первое февраля 2021 года численность экономически активного населения в Азербайджане составляла 5 253 400 человек, из них 4 877 300 человек пришлись на занятое население.

На первое января этого года численность наемных работников в Азербайджане составила 1691,8 тысячи человек, в том числе 910,8 тысячи человек трудились в государственном и 781 тысяча человек - в частном секторе.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)