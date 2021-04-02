Между Азербайджаном и Украиной налажено регулярное авиасообщение

БАКУ /Trend/ - Государственная авиационная служба Украины разрешила авиакомпании SkyUp с первого апреля 2021 года совершать регулярные рейсы в Азербайджан.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на госслужбу Украины, частная украинская авиакомпания SkyUp допущена к пассажироперевозкам по маршруту Львов - Баку - Львов с частотой два раза в неделю.

Кроме того, украинское ведомство аннулировало разрешение, выданное авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) на эксплуатацию данной линии с частотой три раза в неделю.

МАУ дано разрешение на регулярные рейсы в ряд стран и городов мира, в том числе в турецкие Бодрум и Газипашу.

"Было разрешено МАУ увеличить количество рейсов по маршруту Киев - Бодрум - Киев с трех до семи в неделю и выполнять регулярные рейсы из столицы Украины в Газипашу с частотой четыре раза в неделю", - отмечается в сообщении.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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