В Азербайджане выращиваются 14 зарубежных сортов картофеля

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выращиваются новые зарубежные сорта картофеля. Об этом сказал в понедельник Trend фермер Самир Вердиев.

По словам фермера, он выращивает картофель в шести районах страны, доставляя в Азербайджан только семена урожайных сортов.

«Сегодня картофель высаживается в шести районах на площади 340 гектаров. Я не использую местные сорта, выращивая только зарубежные, и продаю фермерам семенной картофель. Цель - выращивать в Азербайджане зарубежные сорта. Картофель в основном высаживается в Джалилабадском, Шамкирском, Товузском, Агстафинском, Газахском и Габалинском районах. До настоящего времени в Азербайджан были доставлены около 50 сортов семенного картофеля, из которых высаживаются только 14. Остальные не прижились из-за климата. В Джалилабадском районе высаживается скороспелый сорт картофеля. В мае начнется сбор урожая. В июне он охватит Шамкирский, в июле - Товузский и Агстафинский районы. Наиболее урожайные - поздние сорта», - сказал фермер.

По его словам, в прошлом году урожайность составляла в среднем 42-45 тонн с гектара.

«Общий показатель урожайности по стране в 2020-м составил 25-30 тонн с гектара, у нас он был на уровне 42-45 тонн. Семена картофеля в основном доставляются из Германии, Голландии и Турции», - сказал Вердиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)