Премьер-министр Азербайджана встретился с региональным президентом BP

БАКУ / Trend/ - Премьер-министр Азербайджана Али Асадов 13 апреля встретился с региональным президентом компании BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонсом, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Кабмин.

На встрече обсуждалось нынешнее состояние и перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и BP.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)